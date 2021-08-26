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Haberler Sarmaşık Sağlıkçılara minnet paylaşımı

Sağlıkçılara minnet paylaşımı

Yoğun bakımdan çıkan Filiz Akın hastaneye kaldırıldığı görüntüsünü paylaşarak doktor ve hemşirelere teşekkür etti

Sağlıkçılara minnet paylaşımı

26.8.2021

Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Filiz Akın, akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle geçen hafta Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Üç gün yoğun bakımda kaldıktan sonra sağlık durumu iyiye giden sanatçının normal odaya alındığı öğrenildi. Hastaneye yatırıldığı anları sosyal medya hesabından paylaşarak sağlık durumu ile ilgili sevenlerini bilgilendirdi.

HASTANEYE 42 DERECE ATEŞLE GİTTİ
Sanatçı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İkinci kere hastaneye getirilmişim. Tansiyon tehlikeli derecede düşük, ateş 42... Sepsis'e karşı mücadelede ölümden kıl payı kurtaranlara, başta Doç. Dr. Bülent Yardımcı, Kardiolog Dr. Nejat Sönmez'e, yoğun bakım melekleri Banu, Arzum... Kritik durumda tedavim için dikkatle yanımdan neredeyse ayrılmayan acil servis hemşirelerine, merak eden, iyileşme dilekleri ve dualarını yollayan sizlere çok teşekkür ederim... Mideme tüp takıldı. Serumla tedavi evde devam edecek bir müddet daha olsun..."

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