Sağlıkçılara minnet paylaşımı

Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Filiz Akın, akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle geçen hafta Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Üç gün yoğun bakımda kaldıktan sonra sağlık durumu iyiye giden sanatçının normal odaya alındığı öğrenildi. Hastaneye yatırıldığı anları sosyal medya hesabından paylaşarak sağlık durumu ile ilgili sevenlerini bilgilendirdi.

HASTANEYE 42 DERECE ATEŞLE GİTTİ

Sanatçı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İkinci kere hastaneye getirilmişim. Tansiyon tehlikeli derecede düşük, ateş 42... Sepsis'e karşı mücadelede ölümden kıl payı kurtaranlara, başta Doç. Dr. Bülent Yardımcı, Kardiolog Dr. Nejat Sönmez'e, yoğun bakım melekleri Banu, Arzum... Kritik durumda tedavim için dikkatle yanımdan neredeyse ayrılmayan acil servis hemşirelerine, merak eden, iyileşme dilekleri ve dualarını yollayan sizlere çok teşekkür ederim... Mideme tüp takıldı. Serumla tedavi evde devam edecek bir müddet daha olsun..."