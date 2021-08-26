BUGÜNE kadar söylediği şarkılarla herkesin hayatına dokunan, iz bırakan Türk Pop Müziğinin en güçlü kadın seslerinden Zerrin Özer, sessizliğini bozdu... 'Lokumum' dediği Sezen Aksu şarkısını kariyerinde ilk kez seslendiren Zerrin Özer, uzun bir aradan sonra sevenleriyle buluştuğu için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Özer'in bestesi Selahattin Erhan'a ait "Ben Hep Buralardayım" şarkısı dijital platformlarda yerini aldı.

■ ŞENOL KANTÜRK