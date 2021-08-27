Bağışıklık dostu D vitamini

Hastalıklardan uzak, sağlıklı bir yaşamın ön koşulunun bağışıklığı güçlendirecek bir beslenme düzenini tercih etmekten geçtiğini ifade eden uzmanlar, D vitamini ihtiyacının karşılanması için hem güneş ışınlarından hem de doğru beslenmeden faydalanılması konusunda uyarıyor. YAŞAM KOŞULLARI

Günümüzde yaşamın yoğun temposu D vitamini ihtiyacının karşılanmasını zorlaştırabiliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de D vitamini düzeyi normal olan bireylerin oranı yüzde 10.9 olarak açıklandı. Ortaya çıkan verilere göre ülkemizde bu önemli vitamin güneş ışınlarından ve besinlerden yeterince alınmıyor. Gün içinde güneş görmeyen ortamlarda uzun süreler çalışan kişilerin D vitamini eksiğini besinlerden tamamlaması gerekiyor.

KEMIKLERI GÜÇLENDİRİYOR

D vitamini, kemiğin ana yapı taşlarından biri olan kalsiyumun kemiklere yerleşebilmesi adına hayati bir fonksiyon üstleniyor. Yetersizliği durumunda kalsiyum ile birlikte çocuklarda raşitizme, yetişkinlerde ise kemik mineral yoğunluğunun azalması sonucu kemik kaybına, osteoporoz ve osteomalasiye neden olduğu belirtiliyor.

SOMON BALIĞI EN ZENGİN KAYNAK

SOMON, popüler bir balık olmakla birlikte harika bir D vitamini kaynağıdır. Ortalama olarak 100 gramlık bir porsiyonunda 526 IU D vitamini içerir. Her gıdanın yetiştirilme şartları besin öğelerini değiştirir. Somon balığında 'yabani mi yoksa çiftlik balığı' olduğu D vitamin miktarını değiştirse de en zengin kaynak olma özelliğini taşımaya devam eder

KAHVALTIDA YUMURTA SARISI

YUMURTANIN beyaz kısmı proteinler açısından zenginken sarı kısmında 37 IU kadar D vitamini vardır. Yumurta sarısının içerdiği D vitamini miktarının, maruz kaldığı güneş ışığını ve eminde bulunan D vitamini ile ilişkili olduğu da bilinir. Bu yüzden sabah kahvaltılarında yumurta tüketmek bu açığı kapatabilir.

MANTAR TÜKETİMİ PROTEİN DE SAĞLAR

PROTEIN zengini mantarlar, tıpkı insanlar gibi D vitaminini güneş yolu ile sentezleyebildikleri için besinler arasında iyi bir kaynaktır. Aradaki tek fark, mantarlar D2 vitamini (ergokalsiferol) üretirken insanlar D3 vitamini (kolekalsiferol) üretir. Her ne kadar mantarlardan alınan D2 vitamininin etkisi D3 kadar olmasa da bu sebzeler her anlamda önemlifaydalar sağlar.