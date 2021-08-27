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Haberler Sarmaşık Dinçer Kovid’e yenildi

Dinçer Kovid’e yenildi

Dinçer Kovid’e yenildi

27.8.2021

AYDINLI tiyatro oyuncusu Yalçın Dinçer (76), korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde tedavi gören duayen tiyatrocu, kalp spazmı da geçirince yoğun bakıma alındı. Dinçer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dinçer'in acı haberi sanat dünyasını yasa boğdu.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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