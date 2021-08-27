Hava yollarını kakao tüketerek gevşetin

KAKAO flavonoid antioksidanlar bakımından zengin içeriğe sahiptir. İçeriğinde akciğerlerdeki hava yollarını gevşetmeye yardımcı olan teobromin bileşiğini içerir. Aynı zamanda alerjik solunum semptomlarının azalmasında da etkilidir. Akciğer kanserine karşı korunmaya yardımcı olabileceği de düşünülmektedir.

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