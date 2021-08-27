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Ortaklar köşeye sıkıştı

Baş Belası, yeni bölümüyle bu akşam atv’de.

Ortaklar köşeye sıkıştı

27.8.2021

ATV'NİN sevilen dizisi Baş Belası, bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Fenomen dizide, Şahin hayatının tehlikede olduğunu düşündüğü İpek'e ulaşmak için evine gider ancak vardığında şok edici bir durumla karşılaşır. Tutuklanan Simge, Şahin'in yıllardır peşinde olduğu 'Şebeke'nin başındaki isme ulaşmak için önemli bir anahtardır. Simge'yi konuşturmak ise hiç kolay olmayacaktır. Simge, İpek ve Şahin'i köşeye sıkıştıracak büyük bir koz elde eder. Şahin ve İpek, Simge'yi nezarethaneden kaçırmak zorunda kalır
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