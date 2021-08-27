Rahat kilo vermek için Oolong çayı

YEŞIL çay ve beyaz çayın ara formu bir çay olan Oolong çayı metabolizmanızı hızlandırarak kilo vermenize yardımcı olur. Aynı zamanda yağ metabolizmanıza da önemli katkılarda bulunur. 6 hafta boyunca Oolong çayı tüketen kişilerin 3 kilo kaybettiği gözlemlenmiştir. Keyifle tüketilen yeşil çay ise, metabolizmanızı hızlandırır. Epi gallo kateşin gallat-3 içerdiği için, egzersizlerden önce içilen yeşil çay, yağ yakımınıza destek olacaktır. Bu sayede karaciğerinizin yağı enerjiye çevirebilme kapasitesi de yükselecektir.
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