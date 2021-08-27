Savaş açtı

SOSYAL medya fenomeni Selin Ciğerci, eski manken Deniz Akkaya ile yaşadığı 'tüp bebek' tartışmasının ardından İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Akkaya hakkında tedbir kararı aldırmıştı. Akkaya, tedbir kararına rağmen konuşmalarına devam edince, mahkeme kararı ile 3 gün önce cezaevine girdi.

"ONA ARTIK OKAN DİYECEĞİM"

TAHLİYE olduktan sonra zehir zemberek açıklamalar yapan Deniz Akkaya, "Benim burada bulunma sebebim, takma ismiyle Selin Ciğerci, gerçek ismi Okan olan şahıstır. Ben 'tüp bebek' tartışmasının Mahkemeğı si'ne başvurarak Akkaya hakkında tedbir kararı aldırmıştı. Akkaya, tedbir kararına rağmen konuşmalarına devam edince, mahkeme kararı ile 3 gün önce cezaevine girdi. bu kişiye konuşurken bundan sonra 'Okan' diyeceğim" ifadelerini kullandı.

Selin Ciğerci'nin, kendisi hakkındaki gerçekler duyulmasın diye, televizyon yayınlarına çıkıp konuşamaması için tedbir kararı aldırdığını söyleyen Akkaya, "Pazartesi itibariyle bu kişinin Tarlabaşı'ndan Londra'ya uzanan Cindrella hikayesini anlatacağım. FETÖ ile ilişkileri olan herkesi nan anlataca- ğım. şikayet ettikten sonra, nasıl naylon fatura işi yaptıklarını da şikayet edeceğim. Dananın kuyruğu kopacak arkadaşlar. Zaten savcılıkta da bu FETÖ ilişkileri ile ilgili randevularımızı cak almıştık. Bunları konuşmamam için tedbir aldırmıştı. Ama artık beni susturamayacak" diye konuştu.