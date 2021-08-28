Beslenme çantasında hazır gıda olmasın

Uzmanlar, 6 Eylül'de açılacak okullarda çocuklar için beslenmenin önemli olduğunu ve hazır gıdalardan uzak durulması gerektiğini söylüyor. Dr. Öğr. Üyesi Aylin Türksever Tetiker okulların açılmasıyla çocukların bağışıklık sisteminin korunması adına yapılması gerekenlere dikkat çekti.

OKUL ÇAĞI ÇOK ÖNEMLİ!

Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmenin tüm yaş gruplarında olduğu gibi özellikle çocuklar için daha da önemli olduğunu vurgulayan Tetiker, "Hızlı büyüme ve gelişme sebebiyle okul çağı çocuklarının pek çok besin öğesine olan ihtiyacı tüm dönemlerine oranla daha fazladır" dedi.

Çocukların kazandıkları beslenme alışkanlıklarının yaşam boyu süreceğini söyleyen Tetiker, "Sürekli büyüme gelişme sürecinde olan çocuklar, beslenme yetersizliklerinden çok etkilenmektedirler. Sağlıklı beslenmeyle birlikte çocukların hareketli bir yaşam tarzını benimsemeleri de sosyal, zihinsel ve bedensel gelişimlerine önemli katkılar sağlayacaktır" açıklamasını yaptı.

TUZ VE SU DENGESİNİ KORUMALISINIZ

ÇOCUĞUNUZUN günde 3 ana, 2 ara öğün olarak beslenmesine dikkat edin. Çocuğunuzu kahvaltı yaparak güne başlamasını sağlayın. Yemeklerde iyotlu tuz kullanarak, aşırı tuz tüketiminden kaçının. Çocuğunuzun vücudunun düzenli çalışması için günde 1-1,5 litre su tüketmesini sağlayın.

SAĞLIKLI BESLENİRKEN HAREKETLİ YAŞAM ŞART

ÇOCUĞUNUZUN şeker ve yağ içeriği yüksek besinler yerine besin değeri yüksek besinleri tercih etmesini sağlayın. Çocukların okulda da evde olduğu gibi ellerini sık sık su ve sabunla yıkamaları sağlanmalı. Sağlıklı beslenmeyle birlikte çocukların hareketli yaşam tarzını benimsemeleri konusunda yardımcı olun.

4 TEMEL BESİN GRUBU

ANA öğünlerde 4 temel besin grubunun (süt ve süt ürünleri, et-yumurta-kuru baklagiller, sebze -meyve, ekmek-tahıllar) her birinden bir besin bulunduğunda, besin öğeleri, vücuttaki görevlerini daha iyi yerine getirebilirler. Çocuklar kahvaltıda dengeli beslenmeli ve eğer okulda yemek verilmiyorsa yanlarına beslenme çantalarını almalılar.

KURU YEMİŞLERİ MUTLAKA EKLEYİN

BESLENME çantasının içinde mevsim meyvesi, ceviz, fındık gibi kuruyemişler, ev yapımı poğaça bulunmalı. Çocuklar okul bahçesinden çıktıklarında çevredeki hamburgerci, dönerci veya açıkta satılan gıdalara yönelmektedirler. Bunu önleyebilmenin en doğru yolu temiz ve sağlıklı gıdalardan oluşan bir beslenme çantasının hazırlanmasıdır

AÇIKTA SATILAN BESİNLERDEN KAÇININ

BESLENME çantasında; süt, ayran, meyve suyu, peynir, meyve, ekmek, taze sebze, haşlanmış yumurta, et, ev yapımı kurabiye gibi yiyeceklerin bulunmasını tercih edin. Beslenme çantasının temizliğine önem verin. Çocuğunuzu, açıkta satılan besinler konusunda uyarın.