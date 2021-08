Fazıl Say’ın gürültü isyanı

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Ege'deki tatil beldelerindeki eğlence mekanlarının desibel oranlarının yüksek olmasına isyan etti. Önceki gün Muğla'nın Datça ilçesinde konser verdiği sırada diğer eğlence mekanlarından gelen yüksek müzik sesleri nedeniyle zor anlar yaşayan Say, CHP'li belediyelere gürültü kirliliğine müdahale etmedikleri için sosyal medyadan tepki gösterdi. Konser sırasında yaklaşık 200 metre ilerideki bir mekandan gelen canlı müzik sesinin Amfi Tiyatro'yu inlettiğini belirten Say, "İki müzik bir arada, piyanoyu zor duyuyoruz.Chopin'in kemikleri sızladı..." diye konuştu.

"SES CEHENNEMİ"

CHP'li Çeşme Belediyesi'nin bölgesinde de, mekanların desibel yapma yarışına girdiğini söyleyen başarılı piyanist, sanata saygı duyulmadığını dile getirdi. Ege ilçelerinde yaşadığı gürültü kirliliği için 'Cehennem' benzetmesi yapan Say, "Ses cehennemi! CHP belediyeleri nerede? Bana istediğiniz sitemi edin kardeşim. Küfredin bana! Saydırın! Bu ses katliamı hayatlarımıza işkence kardeşim. Sorun saat 12.00'de kesilmesi falan da değil, sorun desibel boyutu" ifadelerini kullandı.

SANATÇILAR MI MEKANCILAR MI?

EGE kıyılarındaki mekanların bu sorunu çözmesi gerektiğini vurgulayan ünlü piyanist, "Dışarı ses kaçırması bile hak olmamalı, sadece kendi alanı duymalı. Yalıtım mı yapar, sesi mi kısar... O onun sorunu. Yapmazsa en ağır cezayı bassın belediye! CHP belediyeleri, karar verin! Sanat faaliyetleri mi, arabesk mekancılar mı? Karar verin! Peşindeyiz!" dedi.