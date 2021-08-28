GEÇTİĞİMİZ yıl korona virüse yakalanan ve gördüğü tedavi sonrasında iyileşen Gülben Ergen, önceki gün sosyal medya hesabından "Korona oldum. İki kez aşımı yaptırdım. Bir daha test yaptırmadım. Antikor baktırmadım" paylaşımı yaptı. Şarkıcının ikinci kez virüse yakalandığını duyan takipçileri destek mesajları paylaşınca, Ergen yeni bir açıklama yaparak "Yeniden korona oldum gibi anlaşılmışım. Kışın bir kez oldum ve hafif atlattım. Tekrar olmadım" ifadelerini kullandı.
“Korona olmadım yanlış anlaşıldım” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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