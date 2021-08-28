  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Megastar Tarkan nihayet aşı oldu

Megastar Tarkan nihayet aşı oldu

Megastar Tarkan nihayet aşı oldu

28.8.2021

UZUN süredir şüpheleri olduğunu öne sürerek aşı olmayı reddeden şarkıcı Tarkan, önceki gün Almanya'nın Köln kentinde korona virüs aşısı oldu. Instagram sayfasından aşı olduğu anın fotoğrafını paylaşan yıldız isim, "Aşılarımızı olalım, umutla yarınlara bakalım" dedi. "Direnmenin manası yok" diyen Tarkan, "Ne yalan söyleyeyim, benim de birçok insan gibi bu aşıyla ilgili soru işaretlerim vardı. Bu hastalıkla baş etmenin aşıdan başka yolu da yok" ifadelerini kullandı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Megastar Tarkan nihayet aşı oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.