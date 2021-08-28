Megastar Tarkan nihayet aşı oldu

UZUN süredir şüpheleri olduğunu öne sürerek aşı olmayı reddeden şarkıcı Tarkan, önceki gün Almanya'nın Köln kentinde korona virüs aşısı oldu. Instagram sayfasından aşı olduğu anın fotoğrafını paylaşan yıldız isim, "Aşılarımızı olalım, umutla yarınlara bakalım" dedi. "Direnmenin manası yok" diyen Tarkan, "Ne yalan söyleyeyim, benim de birçok insan gibi bu aşıyla ilgili soru işaretlerim vardı. Bu hastalıkla baş etmenin aşıdan başka yolu da yok" ifadelerini kullandı.

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