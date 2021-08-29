Derslerde başarının sırrı kahvaltıda

Okul döneminde çocuklarımız okuldayken çeşitli beslenme sorunlarıyla karşı karşıya kalır. Bunlardan en önemlileri ise kahvaltısız okula giden çocuklar ve okul öğünlerinde fast-food tüketen çocuklardır. Nitekim farklı nedenlerle de olsa sağlıklı beslenememek çocukların hem büyüme ve gelişme süreçlerini hem de okul başarılarını kötü etkilemektedir.

ODAKLANMAYA FAYDALI

Çocuklar birçok nedenle kahvaltı yapmadan okula gitmektedirler. Kahvaltı atlama nedenlerinin başında; sabah geç kalkma yüzünden okula yetişememe korkusuyla zaman bulamama, yemek yeme isteği duymama, ekonomik yetersizlik ve önemsememe gelmektedir. Çocuklarımız için günün en önemli saati kahvaltıdır. Çünkü en son akşam yemeği yiyen bir çocuğun uzun süre sonra yiyeceği ilk öğün kahvaltıdır. Bu nedenle güne enerjik başlaması, derslere odaklanması için mutlaka kahvaltı yaparak okula gidilmelidir.

ÖĞRENMEYİ ETKİLER

Yapılan birçok çalışma, kahvaltı yapan çocukların öğrenme ve öğrendikleri bilgileri hatırlama yeteneğinin kahvaltı yapmayan çocuklara göre daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bu durumun temel nedeni beynin enerji metabolizmasında kullandığı temel besin maddesinin karbonhidratlar olmasıdır. Kahvaltıda mutlaka yumurta, peynir, ekmek, zeytin, domates ve yeşillikler bulunmalıdır. Seviyorsa bal, pekmez gibi alternatifler de kahvaltıya eklenebilir.

SEBZE EKSİĞİNİ KAPATMALISINIZ

ÇOCUKLARIMIZIN okulda sebze yemeği bulma ihtimali maalesef çok düşük. Ancak sebzeler vitamin, mineral ve posa kaynağı açısından mutlaka tüketilmeli. Bu nedenle, akşam yemeklerinde sebze yemekleri evde kurulan sofrada yer almalı.

FAST FOOD TUZAĞINA DÜŞMEMELİLER

OKUL kantinlerinde asitli içecekler, şekerli, çok kalorili ve sağlıksız yiyeceklerin satılması yasaklanmıştır. Yüksek kalori ve trans yağ içerikleri nedeniyle fast-food besinler, obezitenin artmasına neden olup çocukların sağlıklı büyüme ve gelişme süreçlerini engellemektedir.

AYNI BESİNDEN FARKLI SOFRALAR

ÇOCUKLARIN aynı kahvaltıdan sıkılmalarını önlemek de önemli bir konu. Kahvaltıda bulunması gereken malzemeler ile farklı kahvaltılar hazırlamak gerekir. Bir sabah yumurtalı ekmekle, bir sabah menemenle, bir sabah omletle, bir sabah haşlanmış yumurtayla hazırlanan kahvaltı sıkılmalarını engelleyecektir.

ARA ÖĞÜN ALIŞKANLIĞI KAZANMALILAR

ARA öğün yeme ve sağlıklı besinleri tercih etme alışkanlığı çocukluk çağında mutlaka kazandırılmalıdır. Okula giden çocukların çantalarına mutlaka 1 kutu süt, 1-2 meyve ve yağlı tohumlar eklenmelidir.

BESLENME ÇANTASINDA 1 LİTRE SU BULUNMALI

ÇOCUKLAR okulda bol enerji harcayıp su kaybedecekler. Bu nedenle gün içinde bol su tüketmeleri gerekmektedir. Okul çantalarına sadece okulda tüketmeleri için mutlaka en az 1 litre su konulmalı ve içmeleri teşvik edilmelidir.