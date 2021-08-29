Karpuzun antioksidan maddeleri kalbi korur

Karpuzdaki antioksidan maddeler kalp sağlığını koruyucu etkiye sahiptir. Yapılan çeşitli çalışmalarda, likopenin kolesterol ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceği görülmüştür. Karpuz, kolesterolün vücuda, özellikle kan damarlarına yapabileceği hasarın da en aza indirilmesine yardımcı olur. Ayrıca vücuttaki nitrik oksit seviyelerini artırabilen bir amino asit olan sitrülini içerir. Nitrik oksit kan damarlarının genişlemesine yardımcı olurken kan basıncını düşürür.

SICAK YAZ GÜNLERİNDE BOL BOL AYRAN IÇIN

YAZ aylarında tüketilebilecek en sağlıklı içeceklerin başında gelen ayran, terlemeyle gelişen tuz kaybını önleyip, sindirime ve uyku düzenine yardımcı oluyor. Ayran; kalsiyum ve protein dışında fosfor, potasyum, A, B2, B6, B12 ve D gibi vitamin ve mineralleri de içerir. Ayrıca ayran, süte göre düşük laktoz içeriğine sahiptir. Bu nedenle sütü tolere edemeyen laktoz intoleransı olan kişilerin de faydalanabileceği bir içecek olarak öne çıkıyor.

HAFTADA 3 KEZ TON BALIGI TÜKETMELİSİNİZ

Uzmanlar, özellikle sıcak yaz günlerinde mideyi yormayan, sindirimi kolay, protein açısından zengin, kolay açılan zeytinyağlı ton balığının haftada en az 3 kez tüketilmesinin önemli olduğunu vurguluyor. Tüketicilerin ton balığı seçerken doğal ve kaliteli markaları tercih etmelerini öneren uzmanlar, Omega-3, D vitamini, kalsiyum, magnezyum, potasyum, protein ve mineraller açısından besleyici bir besin olduğunun altını çiziyorlar.