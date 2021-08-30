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Tempoyu düşürmediler

Sevilen şarkıcılar Merve Özbey ve Serdar Ortaç, Alaçatı’da iki ayrı mekanda hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Tempoyu düşürmediler

30.8.2021

Yaz aylarının sonuna gelmemize rağmen Çeşme'de eğlence hız kesmiyor. Türkiye'nin gözde tatil yerlerinden Çeşme Alaçatı'da Serdar Ortaç ve Merve Özbey rüzgarı esti. Şerefe'de sevenlerinin karşısına çıkan güzel şarkıcı Merve Özbey, yazın son günlerini uğurlamak için tempolu parçalara ağırlık verdi. Sahnedeki performansıyla beğeni toplayan Özbey, gecenin sonunda dinleyenlerden büyük alkış aldı. Sempatik şarkıcı Serdar Ortaç ise, Kime Ne'de konser verdi. Konser sırasında sık sık kendisini dinlemeye gelenlerle sohbet eden Ortaç, "Ben oturmuyorum, lütfen sizler de oturmayın. Bu gece eğlenmeden gitmek yok" diyerek dinleyicilerini coşturdu. Her zamanki gibi dans ekibiyle sahne alan usta popçu, sevilen parçalarını seslendirdiği mekanda yaptığı esprilerle de herkesi güldürmeyi başardı.

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