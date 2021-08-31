C VİTAMİNİ deposu kral meyvesi: Lici

TROPİK meyvelerin ünü topraklarını çoktan aştı. Birçok tropik meyve sofralarımızdaki yerini almaya başladı bile. Son zamanlarda sıklıkla gündeme gelen liçi meyvesi de bunlardan biri... Yaklaşık 3 santimetre çapında olan boyutları, pembe kabuğuyla sıcak iklimlerin vazgeçilmezi olan bu meyve, liçi ağacında salkım şeklinde yetiştirilir.

LİF KAYNAĞI

TROPİK olması sebebiyle nasıl yendiğine dair birçok soru işareti vardır. Lezzetiyle fark yaratan liçi meyvesi, kabuğu soyularak ve içindeki çekirdekleri çıkarılarak yenilir. Kabuğu serttir ve kolayca soyulabilir. Tek başına yenilebileceği gibi tatlılarla, salatalarla ve dondurmalarla da tüketilebilir.

Tropik meyveler arasında tadıyla ve iştah açan rengiyle ön plana çıkan liçi meyvesi, Çin'den ülkemize kadar ulaşan lezzetli bir besindir. Sert dış kabuğu, yumuşacık iç dokusuyla tatlı bir lezzet sunan liçi meyvesi, içeriğindeki birçok mineral ve vitamin sayesinde gerçek bir sağlık deposudur. Özellikle de C vitamini açısından hayli zengin olan liçi meyvesi, 9 adediyle günlük C vitamini ihtiyacını karşılayabilir. Güçlü içeriği bununla da sınırlı değildir; kalsiyum, selenyum, bakır, fosfat ve magnezyum barındıran liçi aynı zamanda lif kaynağıdır.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR!

■ İçeriğindeki lifler sayesinde bağırsak dostu bir meyvedir. Sindirim sisteminin fonksiyonlarını yerine getirmesinde aktif bir rol oynar. ■ C vitamini kaynağı olan liçi meyvesi, bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Vücut direncini arttırırken, hastalıklara yakalanma riskini düşürür. ■ Doğal bir antioksidan olan liçi meyvesi, kandaki damar tıkanıklığını gidermeye yardımcı olarak kalp sağlığını korur. ■ Cilt için de önemli yararları olan liçi meyvesi, cildi korumakla kalmaz aynı zamanda nemlendirir ve yaşlanmasını geciktirir. ■ İçeriğindeki potasyum sayesinde böbrekleri çalıştırır ve kanda biriken zararlı içeriklerin atılmasını kolaylaştırır. ■ İçeriğindeki potasyum açık pembe renkte ise meyvenin taze olduğunun işaretidir. Eğer ki dış kabuğu kahverengiye dönük bir renk almışsa meyvenin taze olmadığına işarettir.