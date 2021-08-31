Filiz Akın’ın sağlık melekleri

GEÇTİĞİMİZ günlerde Bodrum'da sepsis şüphesiyle hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın, hızlı bir şekilde iyileştiğini açıkladı. Akın, "Bu sağlık meleklerinin gayreti ile iyileşmemde hızlanma var. Daha önce bilseymişim keşke bu ekibi" diyerek kendisini tedavi eden ekibe teşekkür etti. Tedavisine evde devam edilen Akın, "Başta Fatih Çakır olmak üzere Burçak Uzuntaş, Gamze Sarıkaya'ya çok teşekkür ediyorum" dedi.

■ ADEM ÜLKER