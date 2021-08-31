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Haberler Sarmaşık İbrahim Çelikkol Çukurova'da

İbrahim Çelikkol Çukurova'da

İbrahim Çelikkol Çukurova’da

31.8.2021

ÜNÜ dünyayı sarmış isimlerden biri olan İbrahim Çelikkol, izleyicinin 3 sezondur zirveden indirmediği Bir Zamanlar Çukurova'ya yeni bir heyecan getirecek. Başarılı oyuncu, diziye Çukurova'nın iş ve cemiyet hayatına hızlı bir giriş yapacağı 'Hakan Gümüşoğlu' karakteriyle dahil olacak. Çelikkol, gizemli, karizmatik ve adaletli bir İzmirli olarak Adana coğrafyasında uzun yıllardır devam eden birçok hikayenin içinde yerini alacak.
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