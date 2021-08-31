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Haberler Sarmaşık Şarkıcı Doğuş ölümden döndü

Şarkıcı Doğuş ölümden döndü

Şarkıcı Doğuş ölümden döndü

31.8.2021

ANTALYA'DA ailesiyle tatil yapan ünlü popçu Doğuş, ölümden döndü. Tekne turuna çıkan sanatçı, tüpsüz dalış yaparken büyük tehlike atlattı. Doğuş'un suyun altında fazla kaldığını fark eden kaptan, denize atlayarak ünlü şarkıcıyı tekneye çıkardı. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının kaptanın erken müdahalesi sayesinde önemli bir sağlık sorunu yaşamadığı öğrenildi. Şarkıcının doktorunun, "1 dakika daha gecikilseydi fiziksel hasar hatta ölümle sonuçlanabilirdi" dediği öğrenildi.
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