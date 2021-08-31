Serdar Ortaç korona virüse yakalandı

YAKLAŞIK iki yıldır hayatı olumsuz etkileyen korona virüs, televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimlerinden de pek çok kişiye bulaştı. Son olarak Serdar Ortaç'ın testi pozitif çıktı. Korona virüse karşı geçtiğimiz aylarda aşı olan ünlü şarkıcının genel sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde karantinaya girdiği öğrenildi. Ortaç, aşı olduğu anlarda, "Geldik devlet hastanemize aşımızı olacağız... Birinci doz. Herkesin olması gerekiyor, şifa olsun, bismillah" demişti. MS hastası olan sanatçı kronik rahatsızlığı nedeniyle öncelikli grupta bulunuyordu.

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