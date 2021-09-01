Foçalılar Türk Müziği şarkılarıyla coştu

İZMIR Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Yaz Konserleri' kapsamında, Foçalılara müzik ziyafeti çekti. Önceki akşam İzmir'in turistik ilçesi Foça'nın Marsilya Meydanı'nda düzenlenen konsere Foça halkı büyük ilgi gösterdi.

İzmir Devlet Korosu'nun solistleri Derya Derin ve Yavuz Karabulut'un, saz ekibi eşliğinde seslendirdikleri Türk müziğinin en seçkin eserleri izleyicilere keyifli saatler yaşattı. Gördükleri ilgiden çok memnun kaldıklarını söyleyen Koro Müdürü Şirin Ertem, "Foçalıların şarkılara coşkuyla eşlik etmesi geceye renk kattı. Türk müziğini halkımızla buluşturan konserlerimiz sürecek" dedi.