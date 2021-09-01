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Haberler Sarmaşık Kalp ve damar dostu Kuşkonmaz

Kalp ve damar dostu Kuşkonmaz

Kalp ve damar dostu Kuşkonmaz

1.9.2021

ZAMBAK ailesinden olan kuşkonmaz, yüksek besin değerine sahip; antioksidan ve anti-enflamatuar özellikleri olan şifalı bir bitkidir. Pek çok vitamin ve mineral içeren kuşkonmaz, antik çağlardan beri yaygın olarak tüketilmektedir. Pek çok yemeğe katılan kuşkonmaz, kalp-damar, üreme, bağışıklık ve kemik sağlığı için çok faydalıdır. Afrodizyak etkisi vardır ve depresyona karşı en etkili bitkilerden biridir.

MANTAR DOĞAL BİR KOLESTEROL İLACI
Mantar oldukça faydalı bir besindir. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi sayesinde, kişilere çeşitli hastalıklara karşı koruma sağlar. Mantar; A, B, D ve K vitaminleri, kalsiyum, potasyum, bakır ve fosfor mineralleri bakımından son derece zengin bir besindir. Bu denli zengin bir içeriğin yanında, 100 gram mantar yalnızca 22 kalori bulunur. Tok tutucu özelliği de es geçilmemelidir. Mantar, içerisinde doğal bir kolesterol ilacı olan lovastatin maddesini barındırır. Statinlerin etki mekanizmasına sahip olan bu madde, kötü kolesterolü (LDL) düşürmede son derece büyük yararlar sağlar. Böylece yüksek kan kolesterol seviyelerine bağlı damar tıkanıklıklarının önüne geçilmiş olur.

HER DERDE DEVA ÇÖREK OTU
BAĞIŞIKLIK sistemini güçlendirdiği belirlenen çörek otu, birçok hastalığa iyi geldiği gibi bazı ilaçlarda da ham madde olarak kullanılır. Ayrıca çörek otu, meme ve prostat kanserini yavaşlatır, akciğer kanserine karşı koruyucudur. Kan şekerini düşürür. Kanı sulandırır. Kalp enfarktüsü riskini azaltır. Romatizma ağrılarını dindirir. Öksürük ve solunum yolu hastalıklarını tedavi ettiği bilinir.

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