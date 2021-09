Uzmanlar uyarıyor: Sonbaharda da fit görünün

Bitmeyen 'Koranavirüs' kabusu ile sıkıcı bir kış geçirdikten sonra biraz da maske ve mesafe gibi kuralları bir yana bırakarak özgürlüğümüzü doyasıya yaşadığımız bir yaz mevsiminin daha son günlerini yaşıyoruz. Kışın aldığımız kiloları, plajda veya sosyal ortamlarda fit görünmek adına nasıl vermeye çalıştığımız hala hafızamızın bir köşesinde saklı.

RUH HALİMİZ DEĞİŞİYOR

Dar bir zaman diliminde arka arkaya uygulanan acımasız diyet programları ve ağır spor antrenmanlarını nasıl unutabiliriz? Her yaşta ve her kiloda uzmanının tavsiyeleri ile diyet ve spor aslında sağlıklı bir yaşamın parçası olmalı. Evet... Yaz bitti, bitiyor... Plajlar ve tatil yöreleri boşalmaya başladı bile... Mükemmel bir yaz mevsimini geride bırakmak üzereyiz. Hüznün mevsimi diye tanımlanan 'sonbahar' ise kapıda... Kasvetli gri havalar, sararan yapraklar, solan çiçekler... Belki daha da artan 'koronavirüs' vakaları (unutmadan söyleyeyim aşını ertelemeyin ve mutlaka olun)... Eve kapanmanın getirdiği ruh haliyle minik minik depresyonlar... Sonuç buzdolabı ile sıkı bir arkadaşlık... Can sıkıntısından kısa aralıklarla aranan atıştırmalıklar ve kaçınılmaz son... Uzmanlar uyarıyor... Aman dikkat... Yazın verdiğiniz kiloları sonbaharda sakın geri almayın! Hazan mevsimine sayılı günler kala kilo almak daha kolay olabilir. Bunun nedeni vücudun savunma sistemidir. Sofranızdan eksik etmeyeceğiniz birkaç besin ile yaz formunuzu korumak mümkün. Sonbahar ile birlikte yavaşlayan metabolizma, su tüketiminde azalma, vücudun kendini savunması adına artan karbonhidrat ihtiyacı yağ depolamayı maalesef kolaylaştırıyor.

UZMANINDAN TÜYOLAR

Beslenme Uzmanı İzmirli genç Diyetisyen Ceren İncefidan yaz mevsiminin ardından hem kilonuzu korumanın hem de sağlıklı beslenmenin tiyolarını verdi. "Sonbaharda ideal kilomuzu korumak elimizde" diyen diyetisyen İncefidan, "Gözümüzün korkmasına gerek yok. Alacağınız bir kaç küçük önlem işinize çok yarayacak. Öncelikle, karbonhidrat tüketiminin fazlalaşması ile artan yağ oranınızı belirli bir düzeyde tutmak için sofranızdan beyaz un, şeker ve tuzu olabildiğince azaltmalısınız. Sonbahar ve kış mevsiminde kuru bakliyat, tam buğday unlarından yapılan gıdalara sofranızda daha çok yer vermelisiniz. Bu besinler lif bakımından zengin olduğu için uzun süre tokluk sağlar. Su tüketimini ise kilonuza göre belirlemelisiniz. Yetişkin bir bireyin içmesi gereken su miktarı kilogram başına 30-35 ml civarındadır. Sofradan eksik etmemeniz gereken diğer bir besin grubu ise proteinlerdir. Diğer besinlere göre daha uzun sürede sindirilen proteinler, metabolizmanın da daha hızlı çalışmasına yardımcı oluyor. Sabah ve akşam öğünlerinize 1 köfte kadar ekleyeceğiniz tavuk veya et hem uzun süre tokluk sağlayacak hem de kan şekerinizi daha dengeli tutacaktır" dedi.



HORMONAL DEGISIKLIKLER

İncefidan, "Mevsim geçişlerinde hormonal değişiklikler nedeniyle 'tatlı savaşları' vermeye başlıyoruz. Yüksek kalorili gıdalar ve fiziksel aktivitenin yetersizliği kilo alımında en önemli faktörlerden biri. Hiçbir gıdayı hayatınızdan eksik etmeden sadece ufak değişikliklerle tüketmeniz elbette mümkün. Hem sağlıklı hem de tatlı ihtiyacınızı karşılayacak tariflerden yararlanabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

ŞİŞME VARSA DİKKAT!

KİLOLARDAN kurtulmanın en önemli yollarından birinin vücuttaki ödemi atmaktan geçtiğini hatırlatan İncefidan, "Günlük olarak aldığınız sıvı miktarı kadar idrara çıkmanız önemli. Egzersiz yaparken yeterince terlemiyorsanız, sabah uyandığınızda veya günün sonunda ellerinizde ve ayaklarınızda şişme oluşuyorsa ödem sorununuz var demektir" diye konuştu.

ÖDEM NEDEN OLUYOR?

AŞIRI tuzlu beslenme, yetersiz veya fazlaca su tüketme, hareket yetersizliği veya aşırı egzersiz, aşırı karbonhidratlı yiyecekler, alkol, stres, uykusuzluk, kortizon ve gibi hormon ilaçların kullanımı.

KAHVALTIDA EKMEK YERİNE GEÇEN TARİFLER

■ Zeytinli Poğaça: 2 Su Bardağı Tam buğday Unu, 2 Yumurta, Çekirdeği Çıkarılmış Zeytin. Hepsi karıştırılıp 180 Derecede 15-20 Dakika üzeri kızarana dek pişirilir. ■ Pastırmalı Muffin: 2 Yumurta, 3 Kaşık Tam buğday Unu, 1 Soğan, 3-4 Yaprak Çemen, Biber, Zeytin Yağı ve Hepsi karıştırılıp 180 Derecede 15-20 Dakika üzerine kızarana dek pişirilir.

FERAHLATAN İÇECEK

1 adet havuç + 1 adet muz + 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi + ½ çay kaşığı tarçın + 2 tatlı kaşığı chia tohumu + 1 adet ceviz + 1 bardak süt. Bütün malzemeleri blendran geçirerek, ister kahvaltılarınızda ister ara öğünlerinizde tüketebilirsiniz.

VİŞNELİ KARADUTLU BEŞ ÇAYI KEKİ

■ Malzemeler: 2 yumurta, 1 su bardağı süt, 2 su bardağı tam buğday unu, ½ çay bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı damla çikolata, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı kakao, ½ su bardağı karadut, ½ su bardağı vişne. ■ Tarifi: Önceden yağladığınız fırın kabına karışımı döküp üzerine damla çikolata serpin ve önceden 180 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

NADİR UYSAL