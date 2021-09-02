“Bodrum’a geri döneceğim”

UZUN süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Selin Demiratar önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Sade ve şık giyimi ile dikkatleri üzerine çeken Demiratar, Markalar Sokağı'ndaki dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışverişin tadını çıkardı. Gazetecilerle karşılaşan ve fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen güzel oyuncu, muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Yaz sezonunu Bodrum'da geçirdiğini dile getiren Demiratar, "İstanbul'da işlerim olduğu için geldim. Birkaç gün sonra Bodrum'a döneceğim, yaz sezonu bitmeden biraz daha orada kalmayı planlıyorum" diyerek alışverişe devam etti.

'YENİ SÜRPRİZ OLABİLİR'

GÜZEL ve başarılı oyuncu Aslı Turanlı, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yoğun bir toplantı trafiği sonrasında kendine vakit ayırma şansı bulduğunu söyleyen Turanlı, yeni sezonda sürprizleri olacağının müjdesini verdi. Hem televizyon ekranları için hem de tiyatro sahneleri için yoğun bir toplantı trafiğinde olduğunu söyleyen Turanlı, "Yeni sezonda ekranlarda olabilirim" diye konuştu.