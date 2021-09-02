ÜNLÜ oyuncu Fatoş Kabasakal geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde tek başına geldiği alışveriş merkezinin Markalar Sokağı'nda gazetecilerle karşılaşan Kabasakal, muhabirlerin fotoğraf isteğine "Bu halde mi çekeceksiniz? Çok dağınığım bugün" diyerek karşılık verse de muhabirleri kırmayarak poz verdi. Gazetecilere teşekkür ederek alışveriş turuna devam eden güzel oyuncu, kısa sürede turunu tamamlayarak alışveriş merkezinden ayrıldı.

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