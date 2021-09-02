Erbil, ilk defa bir klipte oynadı

MEHMET Ali Erbil önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Fenomen Ece Ronay ile bir araya gelen Erbil, iş için buluştuklarını söyledi. Ronay'ın yeni şarkısının klibinde rol alan ünlü şovmen, "İlk defa bir klipte oynadım, çok eğlendik. Yeni neslin enerjisine bayılıyorum" dedi. Sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyleyen Erbil, "Benim için önemli olan sağlık. Sağlığım iyi olduktan sonra gerisi kolay. Çok şükür her şey yolunda" dedi.

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