Hem kendin hem dünya atmosferi şifa bulsun

Dünyamız, son yıllarda küresel ısınma ve buna bağlı radikal iklim koşullarıyla mücadele ediyor. Bir yanda şiddetli kuraklık, bir yanda sel baskınları yaşanıyor. Buzullar hızla eriyor, deniz seviyesi yükseliyor. Yerkürenin her yerinde söndürülemeyen orman yangınları nefes aldığımız havayı her gün biraz daha kirletip yok ediyor. Ülkelerin, fosil yakıtlarla atmosfere bıraktığı sera gazı emisyonları ise azalacağına ne yazık ki her geçen gün pervazsızca artıyor.

PRATİK ÇÖZÜMLER SUNUYOR

Çevreye karşı duyarlı bireylerin sayısının her geçen gün artması ise bizleri gelecek adına umutlandırıyor. Unutmayalım, doğaya ve çevreye saygılı olmak dünyamızı daha da yaşanabilir kılmak bizlerin elinde. Şimdi size öyle bir bitkiden bahsedeceğiz ki eminiz çoğunuz adını bile duymamışınızdır.

ADETA DOĞA DOKTORU

'Eşekkulağı' namı değer 'Sığırkuyruğu'... Aman sende dediğinizi duyar gibiyiz... Doğada kendiliğinden yetişen hatta çoğumuzun varlığından bile haberi olmadığı, halk arasında ise 'eşek kulağı' ya da 'sığır kuyruğu' diye bilinen mucizevi bitki atmosferdeki kötü gazları tutma özelliğine sahip.

BİR SERA GAZI SAVAŞÇISI

Egzoz gazlarını hapseden ve tabiatın kendisini onarmasına yardımcı olan 'eşekkulağı' alternatif tıpta kanserden soğuk algınlına kadar geniş bir yelpazede kullanılıyor. Özellikle, Ege'de yol kenarlarında kendiliğinden yetişen bu bitki otobanlardaki çevre peyzajı çalışmalarında işe yarayabilir. Çevre bilimciler, bitkinin atmosfer ve oksijenimizi koruyan, trafiğin yoğun bulunduğu yerlerde egzoz gazlarını tuttuğunu ve bünyesinde hapsettiğini belirtiyor. Kendi kendine yetişen bir bitki olduğu için de maliyetsiz. Koyu yeşil ve sarı yapraklı olan bu bitki, çok sıcak alanlarda sıcaklığı tutar ve kurak alanlarda suya ihtiyaç duymadan yetişir. Bir özelliği de doğayı orman yangınlarına karşı korur.

NELERE İYİ GELİR?

Yıldızı her geçen gün parlayan 'eşekkulağının' faydaları saymakla bitmiyor. Solunum yollarında iltihaplanmalara karşı etkilidir. Nefes darlığı, astım gibi solunum yolları rahatsızlıklarına iyi gelir. Karaciğerle dosttur. Karaciğeri temizleme görevinin yanı sıra, karaciğer kanserine karşı engelleyicidir. Karaciğer yetmezliği sorununun ortaya çıkmasına izin vermeyen maddelere sahiptir. Balgam sökücü etkisi de vardır. Boğaz bölgesindeki enfeksiyonlara karşı yüksek etkilere sahiptir. İdrar söktürücüdür. Mide ve bağırsakların düzenlenmesini sağlar. Deri hastalıklarına karşı oldukça etkilidir.

EVDE KULLANIM ALANLARI NELERDİR?

EŞEKKULAĞI bitkisini doğal sabun olarak kullanabilirisiniz. Çay olarak tüketildiği gibi lapa şekline getirilerek cilt üzerinde kullanılabilir. Genel kullanım şekli lapa şekline getirilmesi ve çayının yapılmasıdır. Çay şeklini alması için sıcak suya ihtiyacınız olduğunu unutmayın ve asla demlik içinde dakikalarca kaynatmayın. Fincana bir tutam yerleştirip üzerine sıcak su dökün.

AHUDUDU, BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

AHUDUDU, dünyadaki kanserle savaştığı bilinen herhangi bir meyvenin en yüksek antioksidan konsantrasyonlarından birine sahiptir. Ayrıca bitki besleyicileri yoluyla iltihabı azaltırlar. C vitamini bakımından içeriği zengin olduğu için günlük enfeksiyon ve hastalıklara karşı bağışıklığı arttırırken, aynı zamanda virüslerle savaşmak için kan hücrelerini temizler.

BÖĞÜRTLEN, TAM BİR ANTİOKSİDAN

BÖĞÜRTLEN, vitaminler, mineraller ve lif bakımından oldukça zengindir. Bu açıdan çok yüksek bir antioksidan özelliği taşır. Ayrıca iltihap ve bakteri önleyici özelliği vardır. İyi bir aminoasit kaynağıdır ve zararlı kolesterol içermez. Bu meyveyi yabani olarak bulup kullanmak ve taze tüketmek önemlidir.

NADİR UYSAL