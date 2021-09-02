Sonunda sobelendi

GEÇTİĞİMİZ sene İspanya'da 'En İyi Türk Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülünü kazanan ve bu yaz döneminin neredeyse tamamını Çeşme'de magazincilere yakalanmadan geçiren İlkin Tüfekçi, sonunda paparazzi objektiflerine takıldı. Arkadaş grubuyla birlikte bir mekana gelen güzel oyuncu, kim olduğu bilinmeyen bir erkekle sarmaş dolaş görüntülendi. Önce bir bayan arkadaşıyla birlikte denize giren, ardından da locaya geçip telefon görüşmesi yapan Tüfekçi, sonrasında da erkek arkadaşıyla yakın temas halinde sohbet etti.

DÜZGÜN FİZİGİYLE DİKKAT ÇEKTİ

ÇEŞME 7800 Otel'in sahiplerinden Gökhan Çarmıklı'nın sevgilisi Bahar Tangır, otelde tatil yaparken görüntülendi. Denize girip çıktıktan sonra kurulanıp içeri geçen Tangır, düzgün fiziğiyle bütün dikkatleri üzerine çekti.

ÇESME HAYALİNİ GERÇEKLESTİRDİ

KİTA'S Brasserie'nin kurucu ortağı Funda Temiz, mekanı İstanbul'dan önce Çeşme'de açma hayalini gerçekleştirdiği için mutlu. Çeşme'yi sevdiğini ve burada tatil yapan iş ve cemiyet hayatına hizmet vermek için temmuz ayının başında Alaçatı Club Baba'da açıldıklarını belirten Temiz, kış döneminde ise İstanbul Galataport'ta ikinci şubeyle yola devam edeceklerini söyledi.

IKİNCİ YARI ARABESKE BAGLADI

POP müzik dünyasının oyuncu şarkıcılarından Cem Belevi, Alaçatı Hayal Kahvesi'nde sahneye çıktı. Yazın son döneminde ilk Çeşme konserini veren Belevi'yi dinlemeye gelenler arasında oyuncu Açelya Topaloğlu da vardı. Gecenin ilk yarısında diğer popçuların hareketli çalışmalarına yer veren yakışıklı şarkıcı, ikinci yarıda ise arabesk şarkılarıyla konuklarını efkarlandırdı.

IS ADAMINA ÖZEL MASA KONSERİ

URFA'NIN tanınmış iş adamlarından Ali Seyido, Alaçatı'da yeğenleri ve arkadaşlarıyla beraber gezerken bir kafeye oturup mola verdi. Bu sırada yoldan geçen müzisyenleri farkeden Seyido, onları masasına çağırıp şarkı isteğinde bulundu. Masadaki herkesin isteklerini tek tek yerine getiren ekip, böylece sokakta küçük çaplı bir konser vermiş oldu.

ERCAN AKGÜN