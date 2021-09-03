Çocuklar yorulunca yürüyüşe ara verdi

ÇEŞME'DEKİ önemli restoran ve gece kulüplerinin vale ve otopark hizmetlerini sunan Nuri Şahin, birkaç saatliğine işlere ara vererek ailesiyle birlikte zaman geçirdi. Eşi Mehtap Hanım ve üç çocuğu Elanur, Eylül, Enes ile Alaçatı'da önce akşam yemeği yiyen, ardından da bir süre dolaşmaya çıkan Nuri Şahin, çocuklar yorulunca bankta oturup mola vermek zorunda kaldı.

EMİRHAN'IN VOLEYBOL PERFORMANSI ALKIŞLANDI

SELAMİ Şahin'in küçük oğlu Emirhan, voleybol maçındaki performansıyla alkış topladı. Ayayorgi Koyu'ndaki Cove Beach'in işletme ortaklığını yapan Şahin, mekan içerisindeki plaj voleybolu sahasında sergilediği performansıyla adeta şov yaptı. Bir saat boyunca kumların üzerinde maç yapan ve topu kaçırmamak için mücadele veren Emirhan Şahin, "Kelebek gibi uçar, arı gibi sokarım" lafını rakip takıma göstermiş oldu.



DENİZKIZI NAZ'IN YAŞ GÜNÜNE KATILDILAR

LÜKS yat satışı sektörünün tanınan isimlerinden Lares Yachting Başkanı Yusuf Karaburun ve eşi Emel Karaburun çifti, kızları Naz'ın 5. yaşgünü için parti düzenledi. Çeşme Ayayorgi'de White Beach'teki geceye, Karaburun ailesinin yakın arkadaşları oyuncu Cem Kılıç ve son olarak Karagümrük Spor'un golcüsü Ahmet Aras da katıldı.

ERCAN AKGÜN