Defne Samyeli koronaya yakalandı

SUNUCU ve şarkıcı Defne Samyeli korona virüsüne yakalandığını ve yarınki konserini iptal ettiğini açıkladı. Samyeli, "Kovid pozitif olduğumu öğrendim. Hafif kırgınlık, boğaz ağrısı ve ara sıra gelen öksürükle çok rahat başa çıkabiliyorum. Son birkaç gün yakın temasta olduğum herkese ulaştık. Yakınımda olan arkadaşlarım, benimle fotoğraf çektirenler, aynı ortamda bulunduğum kişiler lütfen hemen test yaptırsın diye bu açıklamada bulunuyorum" dedi.
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