Ünlü moda defilesini dolu vurdu

ÖNDE gelen moda markası Dolce & Gabbana'nın, Venedik'te gerçekleştirdiği önceki günkü yeni sezon defilesi, dolu yağışı nedeniyle yarıda kaldı. Bir anda bastıran dolu, podyumdaki mankenlere ve konuklara zor anlar yaşattı. İtalya'nın Venedik kentinde Dolce & Gabbana'nın düzenlediği defilede, mankenler podyumda yürüdüğü sırada sağanak ve ceviz büyüklüğünde dolu yağışı bastırdı. Konukların da sağa sola kaçıştığı defile yarıda kaldı. Moda devi Dolce & Gabbana'nın, açık havada yeni koleksiyonunu tanıttığı defileye dolu yağışı damga vurdu.

KONUKLAR KAÇTI

San Marco Meydanı'nda düzenlenen, ünlü konukların da katıldığı gösteride misket büyüklüğündeki dolular paniğe neden oldu. Birçok ziyaretçi kaçışırken, podyumda yürümeye devam eden modeller de bir süre sonra pes etti. Defile, şiddetli yağışla hafızalara kazındı.