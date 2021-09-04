Arkadaşlarla öğle buluşması

GÜZEL sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Kalabalık bir arkadaş grubuyla öğle yemeği yiyen Esmersoy, uzun süredir görmediği arkadaşlarıyla hasret giderdiğini söyledi. Esmersoy, sade ve doğal güzelliğiyle de dikkat çekti.