  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Arkadaşlarla öğle buluşması

Arkadaşlarla öğle buluşması

Arkadaşlarla öğle buluşması

4.9.2021

GÜZEL sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Kalabalık bir arkadaş grubuyla öğle yemeği yiyen Esmersoy, uzun süredir görmediği arkadaşlarıyla hasret giderdiğini söyledi. Esmersoy, sade ve doğal güzelliğiyle de dikkat çekti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arkadaşlarla öğle buluşması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.