Aşı yoksa konser de yok!

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 6 Eylül itibariyle konser ve etkinlik alanlarına katılacak kişilerin aşı ya da PCR testi yaptırması zorunlu hale getirilirken, konu ile ilgili ilk kötü haber aşıya ve korona virüs testine karşı olduğunu açıklayan Yıldız Tilbe'ye geldi. Twitter hesabından sık sık aşı karşıtı paylaşımlar yapan Tilbe'nin 18 Eylül'de Kıbrıs'taki bir otelde vereceği konser iptal edildi.

'TERCİH HAKKI' DEMİŞTİ

Yıldız Tilbe aşı ve PCR testinin zorunlu tutulmasıyla ilgili yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullanmıştı: "Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum. Allah'ın dediği olur. İsteyen aşı olur, istemeyen olmaz. Bu insanın tercih hakkıdır. Tüm yasaların kanunların üstündedir. İnsanın kişilik hakları dokunulmazdır. Konser için, sinemada film izlemek için, seyahat için PCR testi yapmak zulümdür. Ben kendi konserime giderken PCR testi olacağım, olmam ki!"