VİZYON Medya Grup tarafından, Gençlik ve Spor Konfederasyonu öncülüğünde İzmir'de ilki gerçekleştirilen Uluslararası Başarı Ödülleri, muhteşem bir geceyle sahiplerini buldu. Gecede yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluşlarına birçok isim ödüle layık görüldü. Ödül alan isimlerden biri de sosyal sorumluluk projeleri adından söz ettiren İzmirli sanatçı, Hikmet Durmuş oldu. Yılın En Hayırsever Erkek Sanatçısı ödülüne layık görülen Mikrop Hikmet, "Yüreğinde Mevlana'yı Hacı Bektaş-ı Veli'yi, Yunus Emre'yi barındıran insanlar etrafına sevgi ve saygı saçar. Bu dünyayı iyilik kurtaracak. Gücüm yettikçe Allah rızasını şiar edinip, hayırseverlerin de desteği ile gönüllere dokunacağım" dedi.