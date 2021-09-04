ATV'NİN sevilen dizisi "Kardeşlerim"in heyecanlı sezon finalinin ardından, yeni bölüm tanıtımı da büyük ses getirdi. Yayınlanır yayınlanmaz Youtube trendler listesinde 2. sıraya yerleşen tanıtım, kısa sürede 1 milyon izlenmeyi geçti. Tek dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin umut dolu hikâyesi, temposu yüksek sürpriz gelişmelerle 11 Eylül Cumartesi akşamı atv'de başlıyor.
‘Kardeşlerim’ için geri sayım başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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