‘Kardeşlerim’ için geri sayım başladı

ATV'NİN sevilen dizisi "Kardeşlerim"in heyecanlı sezon finalinin ardından, yeni bölüm tanıtımı da büyük ses getirdi. Yayınlanır yayınlanmaz Youtube trendler listesinde 2. sıraya yerleşen tanıtım, kısa sürede 1 milyon izlenmeyi geçti. Tek dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin umut dolu hikâyesi, temposu yüksek sürpriz gelişmelerle 11 Eylül Cumartesi akşamı atv'de başlıyor.