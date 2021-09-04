Ödül dağıtmaya doymayan program

ATV ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bu akşam 20.00'de ekrana gelecek. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışma programı, her bölümüyle izlenme rekorları kırmaya devam ediyor.
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