‘Sahnedeki başarım mutfakta yok!’

Deniz Seki, ilk kez sahneye çıktığı Alaçatı Şerefe'de başarılı bir program gerçekleştirdi. Güçlü sesi ve geniş bir repertuarı ile kendisini dinlemeye gelenlere keyifli bir akşam yaşaten Seki'nin parmağındaki bandaj dikkatlerden kaçmadı. Yemek yaparken elini bıçakla kestiğini söyleyen Deniz Seki, "Sanırım mutfakta, sahnede olduğum kadar başarılı değilim" dedi.



SAKİLER GECESİ

YILLAR önce Pinhani grubunun seslendirdiği "Dünyadan Uzak" parçasını yeniden yorumlayarak isimlerini duyuran Sakiler Grubu, Alaçatı Hayal Kahvesi'nde bir kez daha sevenleriyle buluştu. Gecenin başında konuşan grubun solisti Hasan Gözetlik, "Pandemi döneminde iyi ki bu şarkıyı yeniden hazırlamışız. Herkesin dinlediği, sevdiği bir parça oldu. Böyle bir çalışmaya ihtiyaç varmış demek ki" dedi.



AYAYORGİ'NİN VAZGEÇİLMEZİ

AYAYORGİ Koyu'nun demirbaşı Pamuk Midye'nin sahiplerinden Feyyaz Pamuk, hareketli geçen sezonun Çeşme esnafını mutlu ettiğini söyledi. Pamuk, her yaz Ayayorgi'deki beach clublara gelen müşterilerin vazgeçilmezi olduklarını söyledi.



ALAÇATI'DA ROMANTİK BİR AKŞAM

İZMİR Kuyumcular Odası Başkan adayı Murat Kurtuluş Buyrukçu, eşi Ayşe Hanım ile birlikte Alaçatı'da akşam yemeği sonrası mekanları dolaştı. Buyrukçu, oda seçimlerinin ocak ayında olacağını söyledi.

Ercan AKGÜN