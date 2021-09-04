“Tüm kalbimle Eren’i bekliyorum”

BAŞARILI oyuncu İsmail Hacıoğlu, bugünlerde yeni filminin heyecanını yaşıyor. 29 Ekim'de vizyona girecek olan ve 'Şehit Eren Bülbül'ün hayatını konu alan filmde rol alan İsmail Hacıoğlu, "Şu sıralar tüm kalbimle 29 Ekim'i, 'Eren'i bekliyorum" dedi. Önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülenen Hacıoğlu, yeni projelerin henüz netleşmediğini söyledi.
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