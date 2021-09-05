Başarının yolu dengeli ve düzenli beslenmeden geçiyor

Milyonlarca öğrenci için ders zili yeniden çalıyor. Özellikle ders başarısını ve öğrenme kapasitesini artırmak için bazı besinlerin oldukça faydalı olduğu biliniyor. Peki odaklanma, öğrenme, hafıza ve yaratıcılıklarının gelişmesi için çocukların hangi besinleri tüketmesi gerekiyor? İşte öğrenciler için zihin açıcı beslenme önerileri:

● ODAKLANMA İÇİN: Ceviz, fındık, fıstık gibi kuruyemişler odaklanma sorunu olanlar için bire bir. Konferanslarda, ders çalışırken, uzun araba yolculuklarında önerilen bu besinler, beyindeki haber alma maddelerinin oluşumunu hareketlendirir. Soğan da faydalı besinlerden bir diğeri. Aşırı yıpranmaya, fiziksel yorgunluğa karşı çok etkili. Kanı sulandırıp beynin oksijeni daha iyi almasını sağlıyor.

● ÖĞRENME İÇİN: Lahana, özellikle tiroit bezlerinin aktivitesini yavaşlattığı için daha stressiz bir öğrenme sağlar. Stresin getirdiği atıştırma krizlerinde, düşük kalorisi sayesinde bol bol çiğ olarak yenebilir. Limon ve portakal ise içeriğindeki C vitamininden dolayı kişiyi canlandırıp, algılama yeteneğini artırır. Çalışma ve sınav öncesi, limonata veya portakal suyu oldukça faydalı. Yaban mersini de beynin kanla daha iyi beslenmesi için, uzun süreli bir öğrenmede ideal bir meyvedir.

● HAFIZA İÇİN: Havuç faydaları saymakla bitmeyen bir sebze. Havuç beyin metabolizmasını canlandırarak, hatırlama yeteneğini arttırır. Bu nedenle bir şey ezberlerken bir küçük tabak sıvı yağlı havuç salatası yiyin. Ananas da hafıza kuvvetlendiren bir diğer meyve. Uzun bir metin ezberleyebilmek için fazla miktarda C vitaminine ihtiyaç vardır. Ananas ayrıca önemli bir eser halinde element olan mangan içerir. Avokado da kısa süreli hafıza için etkisi olan bir meyve. Avokado fazla miktarda yağ asidi içerdiği için yarım avokado yeterlidir.

● YARATICILIK İÇİN: Zencefilin içerdiği maddeler beynin yeni fikirler üretmesini sağlar. Kan sulandığı için vücutta daha serbest akar, beyin oksijenle beslenir. Kimyonun içerdiği uçucu yağlar sinir sistemini uyarır. Aniden bir fikre ihtiyacı olan kimyon çayı içmelidir.