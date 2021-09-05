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Haberler Sarmaşık Köri, tümör hücrelerinin yayılmasını engelliyor

Köri, tümör hücrelerinin yayılmasını engelliyor

Köri, tümör hücrelerinin yayılmasını engelliyor

5.9.2021

KÖRİ son zamanlarda mutfaklarda sıklıkla tüketilen bir baharat. Köri, kanser oluşma riskini azaltır ve tümör hücrelerinin yayılmasını engeller. Birçok kanser türüne karşı etkilidir. Yapılan çalışmalar körinin içerisinde bulunan kurkuminin kolon kanserinde etkili olduğunu göstermiştir.

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