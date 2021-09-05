Köri, tümör hücrelerinin yayılmasını engelliyor

KÖRİ son zamanlarda mutfaklarda sıklıkla tüketilen bir baharat. Köri, kanser oluşma riskini azaltır ve tümör hücrelerinin yayılmasını engeller. Birçok kanser türüne karşı etkilidir. Yapılan çalışmalar körinin içerisinde bulunan kurkuminin kolon kanserinde etkili olduğunu göstermiştir.

BAKLA PARKİNSON SEMPTOMLARINI HAFİFLETİYOR

BAKLA, içerdiği vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve lif dolayısıyla böbreklerin daha iyi çalışmasını sağlar. Parkinson zayıflamış motor performansı ile ilişkilidir. Bakla, motor performansını artıran kimyasal L-dopa seviyesini yükseltir. Bu kimyasal Parkinson semptomlarını hafifletir.

KARANFİL NEFESİNİZİ TAZELER

AĞIZDAKİ istenmeyen kokuları gidermek için kullandığımız karanfilin sağlığımız için de birçok faydası bulunuyor. Manganez, potasyum, demir, selenyum ve magnezyum gibi minerallerin yanı sıra, A vitamini ve beta-karoten içeren karanfil kan dolaşımını da düzenler. Ayrıca kuvvetli bir antioksidandır.