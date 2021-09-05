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Nova Trio, Bitez’de klasik müzikseverlerle buluştu

Nova Trio, Bitez’de klasik müzikseverlerle buluştu

5.9.2021

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde düzenlenen 18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, Nova Trio'nun Bitez'deki Zefirya Kültür Merkezi'nde verdiği konserle devam etti. Konserde klasik müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatan grup üyeleri, izleyiciye piyano üçlüsü için yazılmış klasik eserler sundu.

11 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK
KEMANDA Çetin Ceviz, viyolonselde Seren Karabey ve piyanoda Ecem Alnıaçık'tan oluşan üçlü, Sergei Rachmaninoff'un bir yapıtıyla geceye başladı. Nova Trio üyeleri, müzikseverler için Dumlupınar denizaltısında şehit olan asker için yazılmış "Ah bir ataş ver" adlı Ege yöresine ait anonim türküyü de seslendirdi. Festival 11 Eylül'e kadar devam edecek.

ADEM ÜLKER

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