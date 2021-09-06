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Haberler Sarmaşık Boaz yeni sezonu dünyaca ünlü DJ Adam Port ile açıyor

Boaz yeni sezonu dünyaca ünlü DJ Adam Port ile açıyor

Boaz yeni sezonu dünyaca ünlü DJ Adam Port ile açıyor

6.9.2021

Kuruçeşme Boaz, kapılarını 9 Eylül gecesi, dünyaca ünlü DJ Adam Port'un performansıyla açıyor. Pandemi kuralları gereğince gecede yaklaşık 400 kişi ağırlayabilecek olan mekanın işletmecilğini yeme içme sektörünün tanınmış isimleri Turgay Yıldız, Cengiz Atasoy, Fatih Yurtyeri ve Erdinç Ağırbaş yapıyor. Aynı gecede Adam Port'tan önce Cengiz Can performans sergileyecek. Pandemiden hemen önce açılan Boaz, bu sezonda yeni dekorasyonu ve yeni menüsü ile misafirlerini ağırlayacak.

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