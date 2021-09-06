Orkestrası gözaltında Diva balık keyfinde!

Geçtiğimiz günlerde konser için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giden Bülent Ersoy'un orkestrası, konser ardından Türkiye'ye geri dönmek istedikleri esnada korona virüs (kovid-19) sebebiyle hazırlanan belgelerin sahte olması nedeniyle uçağa alınmadı. 21 kişilik ekip, 1 haftadır KKTC'de polis gözetiminde otelde kalırken, Türkiye'ye dönen Bülent Ersoy soluğu Bodrum'da aldı.

DOSTLARIYLA BULUŞTU

Ersoy, Bodrum Torba'da akşam saatlerinde arkadaşlarıyla bir balık restoranında buluştu. Restoranda yaklaşık 2 saat kalan Ersoy, daha sonra Torba'daki bir tatil sitesine gitti. Gazetecilerin görüntülediği Diva, durumun hatırlatılması üzerine "Ben bu olayları bilemem. Bu konularla kim ilgiliyse onlara sormak lazım. Ben bilmiyorum" demekle yetindi.



"PERİŞAN OLDUK"

BÜLENT Ersoy'la birlikte KKTC'ye giden 21 müzisyen hakkında, organizatör şirket tarafından verilen korona virüs belgelerinin sahte olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Ülkeye dönemeyen müzisyenler, çıkarıldıkları mahkemece 10 bin TL tazminata mahkum edilerek, tedbir amaçlı otelde polis gözetimi altına alındı. Sahteciliği yapan bir kişi de tutuklandı. 7 gündür polis gözetiminde otelde kalan sanatçılar, Türkiye'ye dönebilmek için yetkililerden yardım isteyerek, "Biz burada kalırken, ailelerimiz de Türkiye'de perişan oldu" dedi.

Adem ÜLKER