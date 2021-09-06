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Haberler Sarmaşık Oyunla başlayan evlilik gerçeğe dönüyor

Oyunla başlayan evlilik gerçeğe dönüyor

Oyunla başlayan evlilik gerçeğe dönüyor

6.9.2021

ATV'NİN sevilen dizisi Kalp Yarası, bu akşam 20.00'de 10. bölümüyle ekrana geliyor. Ferit ve Ayşe'nin oyunla başlayan evliliği adım adım gerçeğe dönmeye başlamışken, onları öpüşürken görüp deliye dönen Hande'nin durmaya hiç niyeti yoktur. Ferit'in aklını karıştırmayı başaran Hande, her şeyi göze alarak bu büyük aşkı bitirmek için harekete geçer. Hande'nin bu tavrı Ayşe ve Ferit'in ilişkisine bambaşka bir boyut kazandırır. Öte yandan Adnan, Ferit'in hayatına kast edildiğinin farkındadır ve bu işin arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya kararlıdır.

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