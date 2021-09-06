DERYA Uluğ, yazın son Çeşme konserini Alaçatı Şerefe'de verdi. Tamamen boncuklarla ve taşlarla yapılmış kırmızı kostümüyle beğeni toplayan Uluğ, "Yaz ne çabuk geçti. Umarım kışın da sizlerle bir arada oluruz" dedi.



İSTANBUL'A HAZIRLANIYORLAR

ALAÇATI Sayfiye Restoran'ın sahipleri Erhan ve Selin Ece çifti, Kita's Brasserie'de akşam yemeği yedi. Yazın son günlerinde işlerin hafiflediğini belirten Erhan Bey, kış döneminde İstanbul'un farklı yerlerindeki 4 restoranı işletmeye açacaklarını söyledi.



YILMAZ HOCA ARKADAŞLARINI GEZDİRDİ

HER sene olduğu gibi bu yaz dönemini de Çeşme'deki evlerinde eşi Seda Hanım ile birlikte geçiren teknik direktör Yılmaz Vural, yakın arkadaşları ile Furun Kafe'de çay kahve keyfi yaptı. Mekanın sahibi Yusuf Yüksel'in de dahil olduğu sohbette, ağırlıklı olarak futbol konuşuldu.