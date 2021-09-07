Bayındır’da Yener Tire’de Karaca coşkusu

TİRE ve Bayındır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen konserlerde Tire'de Işına Karaca, Bayındır'da Hande Yener hayranlarıyla buluştu.

Binlerce hayranlarına sevilen şarkılarını söyleyen Karaca sahne performansı ve sesiyle bir kez daha büyüledi. Bayındır'da ise Hande Yener fırtınası esti. Yener, 'Aşk Tohumu' adlı şarkısını hayranları ile birlikte seslendirdi. Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ile Tire Belediye başkanı Atakan Duran ilçelerinde sahne alan sanatçılara konser sonunda çiçek vererek teşekkür etti.

■ NADİR UYSAL- TİRE