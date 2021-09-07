“Hadi Yine İyisin Tayfun” Çeşmeli oldu

90'ların fırtınalar estiren popçularından Tayfun, evlenip Çeşme'ye yerleşti. Yüksek mimar olan eşi Bella Hanım ile geçtiğimiz kasım ayında evlenen Tayfun, yaz dönemini Çeşme'de geçirdiklerini söyledi. Müziğe yeniden başlangıç yaptığını ifade eden ünlü popçu, aynı zamanda menajerliğini yapan eşi Bella Hanım'a ithafen "Kanatsız Meleğim" şarkısını yazdığını ve klibini de Salih Güney'in çekeceğini söyledi.

VOKALİSTLERİYLE 90'LARA DALDI

ALAÇATI Şerefe'de bir kez daha mikrofon başına geçen Simge Sağın, hareketli çalışmalarla sevenlerini coşturdu. Gecenin ilk yarısında kendi parçalarını seslendiren Simge, bayan vokalistleriyle 90'lı yılların şarkılarını arka arkaya sıralayınca, mekan müşterilerine keyifli dakikalar yaşattı. Sahnede üç silahşör gibi görünen kızlar, enerjileriyle hayran bıraktı.

YASAR SÖYLEDİ HANIMLAR ÇEKTİ

ALAÇATI Hayal Kahvesi'nin daimi şarkıcılarından Yaşar, bu yazın son konserini verdi. Renkli bir programa imza atan Yaşar'ı izleyen hanımlar, şarkılara eşlik ederken gece boyunca da cep telefonlarıyla kendisini çekmek için sıraya girdi.

Sezon boyunca kendilerini yalnız bırakmayan müşterilere ve mekan çalışanlarına teşekkür eden Yaşar, yeniden buluşuncaya kadar herkesin sağlıkla kalmasını diledi.

ERCAN AKGÜN