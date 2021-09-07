Hazımsızlıktan Rezene çayı ile kurtulun

FAZLA ve hızlı yemenin getirdiği hazımsızlık ve şişkinlikten rezene çayı ile kurtulabilirsiniz. Rezene çayını herhangi bir rahatsızlığınız olmasa da B, C vitaminleri ile magnezyum, potasyum ve kalsiyum gibi mineralleri almak ve bağışıklığınızı güçlendirmek için tüketebilirsiniz. Rezene çayı, laktasif etkisi ile kabızlığı önlemeye yardımcıdır. Soğuk algınlığındaki öksürüklerde, balgam söktürücü olarak da kullanılabilir.

BİR SALKIM VİTAMİN

ÜZÜM bol miktarda enerji ve lif içerir, protein açısından zengindir. Diğer meyvelerle kıyaslandığında en fazla çeşide sahip olan türlerden biridir. Anavatanı Anadolu olan çeşitleri 1200'ün üzerindedir. Üzümün antioksidan özelliği, E vitamininden 50, C vitamininden ise 30 kat daha fazladır. Üzüm beyin sağlığından, sindirim sistemine, cilt sağlığından kansere kadar birçok alanda faydalıdır. Üzümün faydalarını sıralayacak olursak: Kuvvetli bir antioksidandır, migrene iyi gelir, hazımsızlığı giderir. Kolon ve meme kanserine karşı koruyucudur.