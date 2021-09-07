  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Jean Paul Belmondo hayatını kaybetti

Jean Paul Belmondo hayatını kaybetti

Jean Paul Belmondo hayatını kaybetti

7.9.2021

FRANSIZ sinemasının ünlü aktörlerinden Jean Paul Belmondo, 88 yaşında yaşamını yitirdi. Belmondo'nun avukatı Michel Godest, Fransız aktörün Paris'teki evinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Paris'in banliyölerinden Neuilly-sur-Seine'de 9 Nisan 1933'te dünyaya gelen Belmondo, 60 yıllık kariyerine 80 film sığdırarak dünya sinema tarihine adını yazdırdı. Belmondo, özellikle 1970-80'li yıllarda çevirdiği aksiyon ve komedi filmleriyle sinemaseverlerin gözdesi oldu. Ünlü aktör, 2001'de geçirdiği beyin kanaması geçirmiş ancak sporcu geçmişi ve inatçı yapısıyla yaşadığı rahatsızlığın üstesinden gelmeyi başarmıştı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Jean Paul Belmondo hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.