Jean Paul Belmondo hayatını kaybetti

FRANSIZ sinemasının ünlü aktörlerinden Jean Paul Belmondo, 88 yaşında yaşamını yitirdi. Belmondo'nun avukatı Michel Godest, Fransız aktörün Paris'teki evinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Paris'in banliyölerinden Neuilly-sur-Seine'de 9 Nisan 1933'te dünyaya gelen Belmondo, 60 yıllık kariyerine 80 film sığdırarak dünya sinema tarihine adını yazdırdı. Belmondo, özellikle 1970-80'li yıllarda çevirdiği aksiyon ve komedi filmleriyle sinemaseverlerin gözdesi oldu. Ünlü aktör, 2001'de geçirdiği beyin kanaması geçirmiş ancak sporcu geçmişi ve inatçı yapısıyla yaşadığı rahatsızlığın üstesinden gelmeyi başarmıştı.
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