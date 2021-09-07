Sürekli konum atmanı istiyorsa dikkat!

Erkeğin kadına uyguladığı şiddet sadece fiziksel olarak algılansa da aslında öyle değil. Şiddet gösteren kişinin amacının genellikle egemenlik kurup karşı tarafı kontrol etmek olduğunu dile getiren Psikiyatri Uzmanı Dr. Özlem Bora, "Kişi, kıskançlık yapıp, 'seven kıskanır' bahanesine sarılıyorsa, vücudunla alay edip ne giydiğine karışıyorsa, telefonu açmayınca aşırı öfkeleniyorsa, sürekli konum atmanı istiyorsa, şiddete uğruyorsunuz demektir" dedi.

DESTEK VERMELİ

Flört şiddetinin bazen ilişki bitse de devam ettiğini söyleyen Medicana International İzmir Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Özlem Bora, düşünen ergenler zor durumda olsalar da yardım istemeye çekinirler. Saygı görüp güven içinde oldukları bir ilişkiyi hak ettikleri her fırsatta Eşiddet Psikiyat- "Çoğunlukla farkında olmadan ve yavaş yavaş gelişen bir şiddet türü olduğu için fark etmek zor olabiliyor" dedi. Bu durumda kalan kişinin anne ve babasının, ergenlik dönemindeki çocuklarla güvenli ilişkilerin özellikleri hakkında konuşabilmesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Bora, "Yargılandığını vurgulanmalı. Unutulmamalıdır ki şiddetin bahanesi olmaz" dedi.